NBC: США отпустят команду захваченного танкера после захода в порт в Техасе

По данным источников телеканала, команда судна уже была опрошена находящимися на борту американцами, чтобы посодействовать возвращению членов экипажа домой

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Администрация США планирует отпустить команду захваченного у берегов Венесуэлы нефтяного танкера, когда судно пришвартуется в порту Галвестон (штат Техас). Об этом сообщил телеканал NBC.

По данным двух источников телеканала, команда танкера уже была опрошена находящимися на борту американцами, чтобы посодействовать возвращению членов экипажа домой после того, как корабль пришвартуется в Галвестоне.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США намерены конфисковать задержанный возле побережья Венесуэлы танкер и перевозившуюся на нем нефть.

10 декабря президент США Дональд Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, отметив, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Кроме того, Трамп заявил, что информация о владельце судна будет раскрыта.

Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, заявило, что задержанный танкер в нарушение американского санкционного режима перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана. Глава ведомства Пэм Бонди также утверждала, что судно задействовалось для "поддержки иностранных террористических организаций".

В Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что расценивают захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как акт международного пиратства.