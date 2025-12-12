CBS: США задействовали Gerald R. Ford при захвате танкера у берегов Венесуэлы

В операции использовались два вертолета и неназванное число спецназовцев, в том числе группа захвата Береговой охраны Соединенных Штатов, отмечает телеканал

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ John Clark

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. США использовали авианосец Gerald R. Ford для захвата нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Об этом сообщил телеканал CBS.

Читайте также

Кризисы, санкции и борьба с наркокартелями. История отношений Венесуэлы и США

По данным его источников, в операции были задействованы два вертолета и неназванное число спецназовцев, в том числе группа захвата Береговой охраны США. Поддержку им оказывали 10 морпехов и 10 военнослужащих Береговой охраны США. Управление операцией при поддержке ВМС США осуществлялось офицерами Береговой охраной США.

10 декабря президент США Дональд Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, отметив, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США намерены конфисковать задержанный возле побережья Венесуэлы танкер и перевозившуюся на нем нефть.

Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, заявило, что задержанный танкер в нарушение американского санкционного режима перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана. Глава ведомства Пэм Бонди также утверждала, что судно задействовалось для "поддержки иностранных террористических организаций".

В Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что расценивают захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как акт международного пиратства.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США с целью завладеть крупнейшими в мире разведанными залежами нефти. Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.