Белый дом назвал Трампа лучшим другом геймеров

Аккаунт Белого дома в X также выложил фото американского президента в образе из Minecraft
05:56

Президент США Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Официальный аккаунт Белого дома в X разместил изображение президента США Дональда Трампа в образе персонажа игры Minecraft и назвал американского лидера лучшим другом геймеров.

"Самый прогеймерский президент Америки", - отметили в Белом доме.

К этому сообщению пресс-служба также прикрепила заявление о том, что разработчики видеоигр в США значительно увеличили объемы выпускаемой ими продукции благодаря введенным Трампом налоговым льготам на разработки и исследования в области цифровых технологий. 

