Белый дом создал официальный канал администрации Трампа в TikTok

Там уже опубликовали три музыкальных видеоролика, которые посвящены работе министров, а также депортациям из США нелегальных мигрантов

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Белый дом зарегистрировал официальный аккаунт администрации президента США Дональда Трампа в TikTok.

"Величайший кабинет всех времен теперь в TikTok. Подписывайтесь, чтобы увидеть все знаковые моменты в одном месте", - говорится в сообщении Белого дома в X. Первыми в канал президента в TikTok были выложены три музыкальных видеоролика, которые посвящены работе министров из администрации Трампа, а также депортациям из США нелегальных мигрантов.

25 сентября Трамп подписал указ об утверждении сделки, согласно которой работа китайской соцсети TikTok в США перейдет под контроль американского бизнеса. Как говорится в указе, крупнейшую долю и контроль в новой структуре будут иметь граждане США. Китайская компания ByteDance получит долю в размере менее 20%, а оставшаяся часть будет принадлежать "определенным инвесторам". Каким именно, не уточняется. Компанией будет управлять новый совет директоров в соответствии с правилами, "которые обеспечат надлежащую защиту информации американцев" и безопасность США. Стоимость новой компании составит около $14 млрд.

Закон, обязывающий ByteDance продать соцсеть или прекратить ее деятельность на территории Соединенных Штатов, был подписан в 2024 году бывшим американским лидером Джо Байденом. Трамп говорил, что хорошо относится к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на президентских выборах. После инаугурации 20 января 2025 года он подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в Соединенных Штатах была отложена. Позднее он неоднократно продлевал эту отсрочку. В последний раз он сделал это 16 сентября. Блокировка соцсети в США была отложена до 16 декабря. В сентябре Трамп заявил, что "группа очень крупных компаний" хочет приобрести TikTok, и сообщил о наличии предварительных договоренностей с китайской стороной.