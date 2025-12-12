В базу "Миротворца" внесли креативного директора "Союзмультфильма"

Марию Савиных обвиняют, в частности, в "пропаганде" и "покушении" на территориальную целостность Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Креативный директор киностудии "Союзмультфильм" Мария Савиных внесена в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Создатели сайта, в частности, обвинили Савиных в "пропаганде" и "покушении" на территориальную целостность Украины.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта. В базу сайта попадали даже несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет.