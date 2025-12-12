Токаев: обсуждение "пакта о мире" на Украине говорит о возможности его достижения

Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса, заявил президент республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Наталия Губернаторова/ POOL/ ТАСС

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по Украине, состоявшийся в Анкоридже саммит Россия - США и обсуждение "пакта о мире" говорит о возможности его достичь, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту. После встречи президентов России и Соединенных Штатов Америки в Анкоридже активно обсуждаются основные положения пакта о мире, что говорит о появлении возможности достижения долгожданного мира", - сказал он на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.