Токаев: обсуждение "пакта о мире" на Украине говорит о возможности его достижения
06:20
обновлено 06:24
АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по Украине, состоявшийся в Анкоридже саммит Россия - США и обсуждение "пакта о мире" говорит о возможности его достичь, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту. После встречи президентов России и Соединенных Штатов Америки в Анкоридже активно обсуждаются основные положения пакта о мире, что говорит о появлении возможности достижения долгожданного мира", - сказал он на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.