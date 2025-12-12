Washington Times: в США могут разрешить проводить подземные ядерные испытания

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Принятый Палатой представителей Конгресса США проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год (начался в стране 1 октября) позволяет американской администрации проводить подземные ядерные испытания. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Times.

Как отмечает издание, соответствующий американский мораторий будет снят в связи с проведенными КНДР шестью подземными ядерными испытаниями в период с 2006 по 2017 год. При этом в тексте бюджета сохраняется запрет на проведение США других типов ядерных испытаний. После одобрения Сенатом Конгресса документ отправится на подпись президенту Дональду Трампу.

Решение о возобновлении ядерных испытаний американский лидер огласил 29 октября. Однако ни он, ни другие должностные лица администрации США не пояснили, идет ли речь о взрывных испытаниях.

Американское правительство намеревалось провести на полигоне в штате Невада в 2024 финансовом году два субкритических (без возникновения цепной ядерной реакции), по ее заверению, ядерных испытания. Кроме того, США планируют проводить приблизительно по три таких эксперимента в год в период до конца текущего десятилетия.

В Национальном управлении ядерной безопасности при Министерстве энергетики США ранее оставляли без ответа неоднократные просьбы ТАСС уточнить, будут ли международные наблюдатели приглашены на полигон в Неваде. Всего же на этом объекте с 1992 года, согласно официальным данным США, было проведено 33 субкритических эксперимента. Последний подземный ядерный взрыв был произведен 23 сентября 1992 года. Американская администрация признает, что в США остается действующей президентская директива по сохранению технической готовности к проведению полноценного ядерного испытания.