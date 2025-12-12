Израиль атаковал тренировочный лагерь спецназа "Хезболлах" на юге Ливана

ЦАХАЛ "продолжит действовать по устранению любой угрозы" еврейскому государству, заверили военные

© AP Photo/ Hussein Malla, архив

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по тренировочному лагерю сил специального назначения "Радван" шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ атаковал тренировочный лагерь, используемый спецподразделением "Радван" для обучения террористов этой организации ведению огня из различных видов оружия", - говорится в сообщении. Параллельно армия атаковала "дополнительные военные объекты "Хезболлах" в нескольких районах на юге Ливана", уточнили в пресс-службе.

В армии назвали "нарушением договоренностей" о прекращении огня "наличие [на юге Ливана] лагеря для военной подготовки террористических объектов, предназначенных для нападений на Израиль". ЦАХАЛ "продолжит действовать по устранению любой угрозы" еврейскому государству, заверили военные.