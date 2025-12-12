Депутат Виплер: у Польши нет экзистенциальных причин опасаться конфликта с РФ

Политик также отметил, что у Москвы нет территориальных претензий к Варшаве

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Польша не должна опасаться победы РФ в конфликте на Украине, поскольку у России нет территориальных претензий к Варшаве. Об этом заявил депутат Сейма (нижней палаты польского парламента) от ультраправого объединения "Конфедерация" Пшемыслав Виплер в эфире радиостанции RMF24.

"У Польши нет экзистенциального интереса в том, чтобы [Россия проиграла в конфликте на Украине]. У России нет территориальных претензий к Польше", - отметил Виплер. Кроме того, политик обратил внимание на то, что власти в Киеве никак не реагируют на предъявленные в кругах украинских радикалов требования к Польше по части Подляского воеводства.

Мнение Виплера резко контрастирует с позицией по России и конфликту на Украине, сложившейся у польских властей. Представители официальной Варшавы заявляют об экзистенциальной угрозе победы России, а также о якобы ведущейся против Польши со стороны Москвы "гибридной войне".