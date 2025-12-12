В Молдавии денонсировали договор о безвизе в рамках СНГ

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Парламент Молдавии окончательно денонсировал договор о безвизовом режиме в рамках СНГ, подписанный в Бишкеке 9 октября 1992 года, а также несколько других соглашений в рамках Содружества. Такое решение было принято голосами правящей Партии действия и солидарности на заседании, которое транслируется на сайте парламента.

Среди денонсированных в окончательном чтении договоров также соглашение о мерах по совершенствованию платежных отношений между экономическими организациями стран СНГ, подписанное в 1992 году в Ташкенте, и соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг), подписанное в Москве 25 ноября 1998 года.

Как пояснил ранее глава МИД Молдавии Михай Попшой, эти соглашения не работают и были денонсированы многими странами СНГ. Что касается договора о безвизовом режиме, то его заменяют заключенные ранее двусторонние соглашения с этими странами, уточнил он. Безвизовый режим прекратит действие только с Таджикистаном и Киргизией.

Бывший президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон раскритиковал эти решения парламентского большинства, отметив, что они направлены на разрыв отношений с Россией и странами СНГ. Этот курс противоречит интересам молдавского народа, отметил он.

В феврале 2023 года прозападное правительство Молдавии объявило о планах денонсации свыше 110 из 282 соглашений, заключенных в рамках Содружества. При этом глава МИД Молдавии уточнил, что Кишинев не намерен денонсировать важные и полезные для страны договоренности в рамках СНГ. По его словам, республика уже вышла из 64 соглашений, по еще около 50 договорам процесс продолжается.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве, в то же время заявив о стремлении покинуть СНГ.