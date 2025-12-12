Каллас заявила, что коррупционный скандал с Могерини потряс дипслужбу ЕС

Глава европейской дипломатии ЕС прокомментировала ситуацию в ходе собрания сотрудников Европейской службы внешних действий, сообщил портал Euractiv

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © Christophe Gateau/ Pool via AP

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Глава европейской дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе собрания сотрудников Европейской службы внешних действий (EEAS) признала, что коррупционный скандал, связанный с ее предшественницей Фредерикой Могерини, потряс европейских дипломатов. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

Европейские судебные органы ранее начали расследование против экс-главы дипслужбы ЕС и ректора Колледжа Европы Могерини по обвинению в мошенничестве и коррупции.

"Скандалы, очевидно, ошеломили нашу службу", - приводит портал слова Каллас.

По его информации, выступление Каллас длилось всего 30 минут и содержало в себе мало конкретики. Глава дипслужбы ЕС ответила всего на три вопроса, после чего поспешила на встречу "коалиции желающих".

2 декабря Еврокомиссия и Европейская прокуратура подтвердили информацию о проведении обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в нескольких частных домах, в ходе которых "были задержаны три человека". Их обвиняют в махинациях с тендерами, среди которых была заявка европейской дипслужбы на программу обучения в Колледже Европы молодых европейских дипломатов. Среди задержанных - Могерини и бывший генсек дипслужбы ЕС Стефано Саннино.

По утверждению итальянских СМИ, задержанные были отпущены, поскольку "нет риска, что они скроются от правосудия". Тем не менее, как писала газета La Repubblica, после допроса в уголовной полиции Бельгии всем троим задержанным были официально предъявлены обвинения. Они касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны.