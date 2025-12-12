Статья

В чем сила, Барт? Как бельгийский премьер спасает деньги России от еврожуликов

В октябре лидеры ведущих европейских стран потирали руки в предвкушении дележа замороженных российских активов: на саммит в бельгийской столице их делегации ехали с уверенностью, что им осталось уладить формальности по вопросу реализации так называемого репарационного кредита - согласовать его с местным правительством и депозитарием Euroclear, на счетах которого хранятся активы на €185 млрд

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер © AP Photo/ Omar Havana

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подготовил им сюрприз: вместо молчаливого согласия он атаковал попытку своровать деньги. Начал с того, что назвал проект "кредита" безумием, после - провозгласил Россию победителем в украинском конфликте.

"По окончании войны проигравшее государство должно отказаться от этих активов полностью или частично, чтобы компенсировать ущерб победителям, - сказал он. - Кто в самом деле верит, что Россия потерпит поражение на Украине? Это сказки, сплошные иллюзии".

Читайте также

Премьер Бельгии считает воровством планы ЕК экспроприировать активы РФ

Позиция бельгийского премьера понятна - он не хочет обрекать нынешнее и будущие поколения бельгийцев на судебные разбирательства с Россией. Он предупредил, что использование активов может быть воспринято как "незаконная экспроприация".

"План "репарационных кредитов" повлечет за собой множество опасностей не только для моей страны, но также для ЕС и всех наших государств-членов", - подчеркнул он.

Поддерживает премьера и глава депозитария Валери Урбен, которая пригрозила ЕС судом в случае отъема денег. Грозит ответными мерами и Россия, которая может конфисковать европейские активы, в том числе Бельгии и Euroclear. "А если Белоруссия и Китай тоже конфискуют активы Запада? Кто-нибудь всерьез об этом подумал? Нет, никто", - заявил Де Вевер в начале декабря, отметив, что готовность разделить с Бельгией ответственность за "репарационный кредит" готова только Германия.

Против конфискации выступают США, Европейский центральный банк. Велика вероятность, что не одобрит воровство Венгрия. У лидера этой страны Виктора Орбана уже давно натянутые отношения с Еврокомиссией из-за нежелания плясать под ее дудку. Теперь евробанда пригрозила финансовыми и политическими сложностями Бельгии.

Читайте также

Эксперт Сапир: присвоение активов России может вызвать в ЕС кризис

На Де Вевера шантаж пока не действует. Вот что он сказал во время недавнего выступления в парламенте: "Существуют лучшие решения, чем украсть активы Центробанка России. Это деньги страны, с которой мы даже не находимся в состоянии войны. Это все равно что вломиться в посольство, вынести всю мебель и продать ее". Его речь была встречена овацией.

Ожидается, что сломить упорство бельгийского премьера еврочиновники во главе с Урсулой фон дер Ляйн попробуют 18 декабря на саммите лидеров стран ЕС. Но Барт знает, в чем сила.

Артем Кузнецов