Глава МИД Венгрии обвинил генсека НАТО в попытке подрыва переговоров по Украине

Петер Сийярто призвал Марка Рютте прекратить разжигать напряженность

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 12 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил генсека НАТО Марка Рютте в попытке подрыва переговоров по Украине и призвал его прекратить разжигать напряженность.

"Если у кого-то еще оставались сомнения в том, что все в Брюсселе действительно сошли с ума, то после вчерашнего выступления генерального секретаря НАТО в Берлине они окончательно в этом убедились. <...> Своим заявлением генсек НАТО фактически ударил в спину мирным переговорам [по Украине]. Мы, венгры, как члены НАТО отвергаем слова генерального секретаря! Безопасность европейских стран гарантируется не Украиной, а самой НАТО! Провокационные заявления безответственны и опасны! Мы призываем Марка Рютте прекратить разжигать военную напряженность" - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В четверг Рютте, выступая на форуме в Германии, призвал европейцев готовиться к войне, которую пережили "деды и прадеды". Он также в очередной раз призвал страны НАТО тратить больше на оборону и утверждал, что безопасность Украины необходима для безопасности альянса.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова зафиксировать "как угодно" положение о том, что не намерена нападать на европейские страны. Как отметил российский лидер, политики, публично заявляющие обратное, "не в себе" или "жулики", а утверждения являются "полной чушью" и "прямой ложью". Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.