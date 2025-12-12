NBC: в Миннесоте в ходе операции против иммигрантов задержали более 400 человек

По данным телеканала, местные жители выходят на протесты против ввода силовиков и выступают с угрозами их в адрес

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) задержала свыше 400 человек во время масштабной операции по задержанию нелегальных иммигрантов в штате Миннесота. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник в ведомстве.

Операция в агломерации Миннеаполис - Сент-Пол, где проживает самая большая диаспора выходцев из Сомали в мире, проходит с начала декабря. В ней задействовано около 100 сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США со всей страны, а также представители других ведомств.

Представитель Службы Маркос Чарльз сообщил телеканалу NBC News, что операция "не направлена на сомалийцев", федеральные силы "ищут людей, которые находятся [в этом районе] нелегально". По словам Чарльза, ход операции осложнен тем, что на улице очень холодно, и иммигранты "не особо выходят из дома". По информации телеканала, местные жители выходят на протесты против ввода силовиков и выступают с угрозами их в адрес.

Как сообщала 3 декабря газета The New York Times, сотрудники федеральных сил намерены выявлять и задерживать сомалийцев, которые получили уведомления о депортации, но все равно проживают в городе. Кроме того, силовики планируют задерживать тех иммигрантов, которые пока не получили необходимые документы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Хозяин Белого дома неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.