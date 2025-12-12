Адвокат считает, что следствие пытается на год оставить Карапетяна в тюрьме

Бизнесмена заключили под стражу в Ереване 18 июня по обвинению "в призывах к захвату власти в стране и финансовых махинациях"

ЕРЕВАН, 12 декабря. /ТАСС/. Сторона обвинения в Армении предпринимает усилия, чтобы оставить на год под арестом российского бизнесмена Самвела Карапетяна, заключенного под стражу в Ереване 18 июня по обвинению "в призывах к захвату власти в стране и финансовых махинациях". Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил один из адвокатов Карапетяна Аршак Варданян.

"Складывается впечатление, что обвинительное решение формируется, а потом доказательствами осуществляется попытка их обосновать. Сверхзадача - арест лица, а затем уже осуществление производства. В одно дело объединены около 7-8 уголовных производств, которые, по сути, не относятся к Карапетяну. Даже эпизод, связанный с "призывом к захвату власти", больше касается Карапетяна, чем остальные эпизоды. <...> Позиция защиты в том, что осуществляется попытка любой ценой приписать ему факт обоснованности подозрения в совершении особо тяжкого преступления, чтобы оставить Карапетяна под арестом сроком на год", - сказал адвокат.

В свою очередь другой адвокат Арам Вардеванян, отвечая на вопрос, ходатайствовала ли защита об освобождении Карапетяна под залог, отметил, что такое ходатайство было представлено. "Апелляционный антикоррупционный суд во главе с судьей Женей Меликсетян вчера отклонил нашу жалобу [о незаконности продления ареста в качестве меры пресечения] и ходатайство прокуратуры. Действительно ли мы ходатайствовали о возможном применении альтернативной меры пресечения? Да, ходатайствовали", - сказал адвокат.

При этом он не назвал сумму залога. "Что касается суммы, то не хотели бы на этом акцентировать внимание, поскольку мы находимся в такой абсурдной ситуации, что вопрос залога вообще не должен обсуждаться", - сказал Вардеванян, добавив, что единственным аргументом для продления ареста является "опасение воспрепятствования следствию", при котором применяются альтернативные меры пресечения.

18 ноября Антикоррупционный суд в Армении продлил еще на два месяца срок содержания под стражей Карапетяну, которому инкриминируют призыв к захвату власти в республике и преступления экономического характера. Защита подала жалобу на незаконное продление срока содержания под стражей, которое было принято в производство судом 5 декабря.

Арест Карапетяна

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца и потом неоднократно продлевал арест. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, на время был закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

Ранее Совет защиты Самвела Карапетяна сообщил, что 22 июля 2025 года чрезвычайный арбитраж, назначенный Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма, обязал правительство Армении воздержаться от шагов, направленных на экспроприацию принадлежащей Карапетяну компании "Электрические сети Армении". В правительстве Армении заявили, что по вопросу "Электросетей" приоритет отдадут собственному законодательству.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении на заседании 17 ноября лишила лицензии компанию "Электрические сети Армении". В течение предстоящих трех месяцев будет определена дальнейшая судьба компании. Как заявили в КРОУ, либо владелец и государство договорятся о процедуре передачи компании государству, либо же компания перейдет под госконтроль.