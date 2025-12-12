Гаглоев поздравил Путина с Днем Конституции России

Президент Южной Осетии отметил важность следования Конституции РФ в условиях беспрецедентного давления

ЦХИНВАЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем Конституции России, отметив особую важность следования ее принципам в условиях беспрецедентного давления на страну и геополитических вызовов. Поздравительное послание опубликовано на официальном сайте главы закавказской республики.

"Этот день, ознаменовавший принятие основного закона, является символом единства страны, приверженности демократическим ценностям и верховенству права. Конституция, принятая 12 декабря 1993 года, заложила основы для развития России как суверенного государства. В условиях, когда Россия сталкивается с беспрецедентным давлением и геополитическими вызовами, особо важна консолидация вокруг принципов, закрепленных в конституции. Ваша твердая и последовательная позиция в отстаивании суверенитета Российской Федерации, ваша неустанная работа по укреплению оборонной мощи страны имеют решающее значение для сохранения стабильности и обеспечения безопасности и благополучия граждан", - говорится в послании.

Гаглоев пожелал Путину крепкого здоровья и неизменного успеха на благо страны, а всему многонациональному народу Российской Федерации - добра, мира и благополучия.