Замглавы МО: Британия перестанет полагаться на США в области безопасности

Алистер Карнс также выразил несогласие с положениями новой Стратегии нацбезопасности США, в которой европейские страны критикуются за бесконтрольную миграцию

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Великобритания перестанет полагаться исключительно на США в области безопасности и увеличит инвестиции в свою оборону. Об этом сообщил замглавы Минобороны Соединенного Королевства Алистер Карнс в интервью газете The Daily Telegraph.

"В последние 50-60 лет мы полагались на американские гарантии безопасности. Теперь на фоне многополярных угроз, с которыми сталкиваются США, они могут быть не столь честны, как прежде. Правда в том, что [президент США Дональд] Трамп заявил, что он поддерживает НАТО и пятую статью [Североатлантического договора о коллективной обороне], но есть вопрос ресурсов, когда они должны учитывать то, что происходит как на Востоке, так и на Западе", - сказал Карнс.

"В прошлом в войнах, которые происходили по нашему желанию, мы перекладывали летальный компонент на других. Мы должны гарантировать повышение нашей летальности во всех видах и родах войск. Раньше мы перекладывали [нашу безопасность] на США. Мы изменили этот подход коллективно в Европе и в отдельности в Великобритании", - отметил он.

Карнс также выразил несогласие с положениями новой Стратегии нацбезопасности США, в которой европейские страны критикуются за бесконтрольную миграцию. По мнению замглавы Минобороны Великобритании, этот документ показывает, что европейским государствам следует прежде всего рассчитывать на самих себя в вопросе укрепления собственной безопасности.