Глава МО: советские радары не позволяют ВС Молдавии засекать легкие дроны

Кишинев планирует закупить западные модели, заявил Анатолий Носатый

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый © Victor Mogyldea/ Shutterstock/ FOTODOM

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Молдавии располагают более чем 20 военными радарами советского образца и планируют закупить западные модели для обнаружения легких дронов. Об этом сообщил телеканалу Jurnal TV министр обороны Анатолий Носатый.

"У нас есть более 20 радаров со времен Советской армии, которые все еще функционируют в пределах своих возможностей. Но они предназначены для других целей. Мы видим самолеты из Крыма, но не видим дрон на высоте 100 метров, потому что они (радары - прим. ТАСС)не предназначены для этого", - сказал министр.

В 2023 году Франция поставила Молдавии тактический радар Ground Master 200. В 2026 году, по словам министра, ожидается поставка еще одного радара. Молдавия приняла программу наращивания военной мощи и перевода армии на стандарты НАТО. Главной угрозой в новой военной доктрине названа Россия. Милитаризацию в период экономического кризиса и роста уровня бедности в республике жестко критикует оппозиция, обеспокоенность выражает руководство непризнанного Приднестровья.