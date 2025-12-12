Экономист Волльмерсхойзер: ФРГ может грозить еще 15 лет экономического кризиса

По словам эксперта института Ifo, расходы на социальные выплаты, в том числе пенсии, здравоохранение, становятся "бомбой с часовым механизмом"

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Германии могут грозить дополнительные 15 лет экономического кризиса, если не будут проведены структурные реформы и не произойдет роста экономически активного населения. Такое мнение выразил эксперт института Ifo Тимо Волльмерсхойзер.

Институт накануне выпустил обновленный экономический прогноз, в котором темпы роста ВВП пересмотрены в сторону понижения. Рост в 2025 году составит 0,1% вместо 0,2%, которые институт прогнозировал весной. В 2026 году ВВП увеличится на 0,8% (1,3% в прежнем прогнозе), а в 2027 году - на 1,1% вместо прогнозировавшихся 1,6%.

"Если мы не проведем структурные реформы и не добьемся прироста доли экономически активного населения, то потенциал роста до конца десятилетия снизится до нуля, а в 2030-е гг. уйдет в негативную зону", - сказал Волльмерсхойзер газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как пишет газета, это значит, что стране грозят дополнительные 15 лет экономического застоя или даже спада, чего никогда не случалось в истории современной Германии. Для граждан страны это будет означать, что их доходы не будут расти. По словам Волльмерсхойзера, расходы на социальные выплаты, в том числе пенсии, здравоохранение, становятся "бомбой с часовым механизмом". По мнению эксперта, эти расходы невозможно финансировать на нынешнем уровне без экономического роста.

Издание поясняет, что экономисты Ifo пересмотрели свои прогнозы, потому что раньше они исходили из того, что Германия рано или поздно вернется к допандемийным темпам роста, когда ВВП ежегодно увеличивался на 1-2%. Это сопровождалось постоянным ростом числа трудоустроенных, а поэтому и объемов налоговых сборов. Спустя семь месяцев правления канцлера Фридриха Мерца экономисты пришли к выводу, что рассчитывать на этот сценарий более не стоит, поскольку объявленные правительством меры, хоть и придадут в краткосрочной перспективе импульс экономике, будут недостаточными для долгосрочного устойчивого роста.

"Германской экономике недостает динамики, поскольку доля экономически активного населения, объемы инвестиций компаний и темпы роста производительности снижаются", - сказал Волльмерсхойзер. Как пишет газета, свои прогнозы пересмотрели в сторону понижения и экономисты Института мировой экономики (IfW) в Киле.