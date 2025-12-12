Axios: США потребовали от ЕС направить военных в Газу в составе международных сил

Израильские военные не уйдут из анклава, если государства сообщества не направят солдат в ISF или не окажут поддержку странам, которые это сделают, отметил корреспондент портала

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. США потребовали от стран - членов Евросоюза направить военнослужащих в состав международных стабилизационных сил (ISF), которые могут быть размещены в секторе Газа в начале 2026 года. Об этом сообщил корреспондент портала Axios в X.

По его данным, американские чиновники заявили европейским дипломатам, что если государства сообщества не направят солдат в ISF или не окажут поддержку странам, которые это сделают, израильские военные не уйдут из анклава.

Послание было следующим: "Если вы не готовы идти в Газу, не жалуйтесь на то, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - прим. ТАСС) там останется", отмечается в сообщении.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. По состоянию на 8 декабря в анклаве остается тело одного израильского военного, погибшего 7 октября 2023 года.

Как сообщал американский портал Axios, Трамп планирует объявить о начале реализации второго этапа урегулирования в секторе Газа до 25 декабря. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".