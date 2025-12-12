Kathimerini: Греция выделит €20 млн на закупку оружия для Украины у США

Финансовое участие Греции в PURL пока носит символический характер и прежде всего подчеркивает стремление Афин не отступать от линии, установленной Вашингтоном, подчеркивает издание

АФИНЫ, 12 декабря. /ТАСС/. Греция направит €20 млн на участие в программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), по которой союзники по НАТО покупают вооружения для Киева из американских запасов. Об этом сообщила газета Kathimerini.

По ее информации, для участия в программе PURL Греция использует бюджетный резерв. Решение Афин было доведено до сведения как НАТО, так и американцев, которые ранее неоднократно подчеркивали необходимость того, чтобы Греция не оказалась в меньшинстве стран, которые не поддерживают закупки вооружений для Украины. Финансовое участие Греции в PURL на этом этапе носит символический характер и прежде всего подчеркивает стремление Афин не отступать от линии, установленной Вашингтоном, подчеркивает издание.

PURL была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 17 сентября представитель альянса в Киеве Патрик Тернер сообщил, что поставки американского оружия Украине идут.

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. По данным Минобороны Украины за последние месяцы, страна получает от западных союзников военную помощь на сумму до $2 млрд в месяц.