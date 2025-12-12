В МО Британии признали ведение моральной подготовки населения к возможной войне

Замглавы Минобороны Соединенного Королевства Алистер Карнс указал, что правительство Великобритании должно иметь план мобилизации общества на случай крупного военного конфликта

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Великобритания разрабатывает информационные кампании, которые должны морально подготовить население к возможной войне. Об этом сообщил замглавы Минобороны Соединенного Королевства Алистер Карнс.

"В настоящее время ведется большая работа между нами (Минобороны - прим. ТАСС) и секретариатом кабинета министров по подготовке общественного подхода к тому, что означает конфликт и какая роль была бы у каждого, если бы мы должны были вступить в войну и готовиться к войне, - приводит его слова телеканал Sky News. - Это вопрос не просто отправки военнослужащих, но и защиты каждого дюйма нашей территории. Эта работа ведется сейчас, она быстро продвигается".

Карнс указал, что правительство Великобритании должно иметь план мобилизации общества на случай крупного военного конфликта. "Тень войны снова стучится в двери Европы. Это реальность. Мы должны быть готовы к сдерживанию", - подчеркнул он. Замглавы Минобороны Британии заявил, что именно "общества, промышленность и экономики выигрывают войны".

Карнс добавил, что британские власти будут использовать предлог "российской агрессии" для нагнетания предвоенной обстановки в стране. "Мы должны донести это до наших жителей, чтобы они понимали [ситуацию]. Речь не о том, чтобы напугать их, а о том, чтобы быть реалистами и понимать, откуда исходят угрозы и почему оборона и единый общественный подход столь важны", - сказал он.

Согласно Sky News, правительство королевства намерено вернуться к практике времен холодной войны, когда все представители общества - от полицейских до работников художественных галерей - получали инструкции, как действовать в случае начала крупного военного конфликта. Телеканал напомнил, что эти программы были свернуты в 1990-е годы за ненадобностью после распада Советского Союза.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Великобритании начали подготовку общественного мнения к военным потерям на Украине, публично впервые признав смерть на украинской территории своего кадрового военнослужащего.