На Украине оштрафовали командира, от которого сбежали пятеро солдат за неделю

Сумма штрафа составила $403, сообщило украинское издание "Захид.нет"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Суд во Львовской области оштрафовал на $403 командира учебной роты, из которой сбежали пятеро военнослужащих за семь дней. Об этом сообщило украинское издание "Захид.нет".

По информации издания, все случаи самовольного оставления части пришлись на период с 20 по 26 октября. Ответственного за солдат младшего лейтенанта признали виновным в халатном отношении к службе и оштрафовали на 17 тыс. гривен ($403).

В конце ноября депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования, заявил, что колоссальное количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) в украинской армии свидетельствует о массовом отказе подчиняться киевскому режиму.

По открытым данным, число случаев дезертирства и самовольного оставления части с января 2025 года составляет около 17-18 тыс. в месяц, что само по себе, без учета потерь убитыми и ранеными, практически соответствует притоку мобилизованных в ВСУ - в среднем около 20 тыс. в месяц, в наиболее удачные месяцы - не более 30 тыс. По последним данным, в 2025 году на Украине возбуждено 161,5 тыс. дел по статье о СОЧ, что в четыре раза больше, чем в 2024 году.

Украинское законодательство рассматривает самовольное оставление части и дезертирство как разные правонарушения. Согласно УК страны, дезертирство предполагает намерение навсегда оставить военную службу, а СОЧ - временно. При этом дезертирство предполагает в качестве наказания тюремный срок, а СОЧ позволяет наложить лишь штраф и вновь отправить виновного в войска. Поскольку Киев испытывает острую нехватку личного состава, в случае бегства военнослужащего дела в большинстве случаев возбуждаются по статье о СОЧ.