Reuters: ЕС будет считать катастрофой провал экспроприации активов РФ

Саммит состоится 18-19 декабря

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Руководство Евросоюза будет расценивать как катастрофу для ЕС и Украины провал плана экспроприации активов России под прикрытием схемы "репарационного кредита" на саммите 18-19 декабря. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в институтах ЕС.

"Если план по активам провалится на саммите, это будет катастрофический сигнал для Украины и Евросоюза с точки зрения способности ЕС действовать", - отметили источники.

Они также сообщили, что Германия поддерживает изъятие всех замороженных на территории стран ЕС российских активов - €210 млрд, - а не только €185 млрд, блокированных на площадке депозитария Euroclear в Бельгии. В этом случае она готова будет предоставить Бельгии финансовые гарантии на сумму до €50 млрд.

Агентство подчеркивает, что Берлин не видит плана Б на случай провала схемы "репарационного кредита".

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.