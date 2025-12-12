Финляндия закупит у США ракеты средней дальности для F-35

Министр обороны страны Антти Хяккянен разрешил вооруженным силам республики приобрести эти ракеты

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 12 декабря. /ТАСС/. Финляндия приобретет у США ракеты класса воздух - воздух средней дальности AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) для многоцелевых истребителей F-35. Об этом сообщило министерство обороны республики.

"Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен разрешил вооруженным силам республики приобрести ракеты класса воздух - воздух средней дальности AIM-120 AMRAAM. Ракеты будут совместимы с многоцелевыми боевыми самолетами F-35A", - говорится в сообщении.

Ракеты предоставит компания Raytheon, которая является дочерним подразделением американского концерна RTX (прежнее название Raytheon Technologies). ВС республики также получат соответствующую документацию и комплектующие. Производитель обеспечит транспортировку вооружения, его сервисное обслуживание и учебные мероприятия для финских военнослужащих.

В министерстве уточнили, что AMRAAM используются на истребителях F/A-18 Hornet. Сообщается, что ракеты будут использоваться только на самолетах F-35.

В 2022 году Финляндия подписала с американской компанией Lockheed Martin соглашение о закупке многофункциональных истребителей F-35A Lightning II. Всего будет закуплено 64 самолета.