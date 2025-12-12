Вице-премьер Молдавии опроверг информацию о военной активности в Приднестровье

Не было зафиксировано какой-либо новой активности, отличающейся от того, что было, заявил Валерий Киверь

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Молдавии Валерий Киверь опроверг распространенные информационными агентствами Украины сообщения о якобы расконсервации военных складов и мобилизации в непризнанном Приднестровье.

"Мы также услышали это из прессы. То, что нам удалось выяснить у наших коллег, работающих в сфере безопасности: не было зафиксировано какой-либо новой активности, отличающейся от того, что было", - сказал журналистам вице-премьер.

В Приднестровье расположена Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранятся тысячи тонн боеприпасов, оставшихся после вывода советских войск из европейских стран. Кроме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина с 2015 года перекрыла пути их снабжения по своей территории. Ротации военных ОГРВ также препятствует Молдавия, которая добивается их вывода.