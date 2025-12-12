Посол в РФ: Москва и Эр-Рияд хотят реализовать проекты в торговле и туризме

Сами Мухаммед ас-Садхан полагает, что Россию и Саудовскую Аравию ждет большая совместная работа также в экономической, культурной и спортивной сферах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также в культуре, туризме и спорте. Об этом заявил посол королевства в Москве Сами Мухаммед ас-Садхан на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.

"Полагаем, что впереди нас ждут большие совместные проекты в экономической сфере, торговой, туристической, культурной и даже спортивные мероприятия. И также мы продолжим координацию по региональным и международным вопросам", - сказал он.

Кроме того, дипломат подтвердил, что королевство с радостью примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году в качестве гостя. "И у нас будут, мы надеемся, взаимные мероприятия как в Саудовской Аравии, так и в Российской Федерации. И действительно конкурс "Интервидение" пройдет в Эр-Рияде в следующем году. Все это свидетельствует о том, что произошли качественные сдвиги в отношениях между нашими странами", - указал он.

Посол также отметил позитивные личные отношения, которые сложились между лидерами двух стран.