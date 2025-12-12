Лукашенко заявил, что ему нравятся действия Трампа в последнее время

Мир меняется очень быстро, подчеркнул президент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Максим Гучек/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал делегации из США, прибывшей в Минск, что в последнее время ему очень нравятся действия американского лидера Дональда Трампа.

"Говорят, что Трамп любит лесть. Но я не ради лести. Хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями", - приводит его слова агентство БелТА.

Президент республики поздравил главу американской делегации Джона Коула с назначением на должность спецпосланника США в Белоруссии. "Ты сейчас главный по Беларуси у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем", - отметил белорусский лидер.

"У нас много вопросов. Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы", - добавил президент.