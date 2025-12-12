Bild: Зеленского ждут в Берлине 15 декабря для встреч в формате "евротройки"



БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский прибудет в Берлин 15 декабря для встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, также планируются переговоры в формате "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция) по урегулированию на Украине. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в органах безопасности.

По информации издания, точный формат переговоров пока не до конца ясен. Не определено, приедет ли представитель США или он будет участвовать дистанционно. Правительство Германии пока не подтвердило данную информацию.

Как уточняет газета, в правительственном квартале в Берлине уже принимаются дополнительные меры безопасности. Депутаты Бундестага были проинформированы о "полицейских мерах вблизи зданий Рейхстага и Ведомства федерального канцлера" и об оцеплении 15 декабря.

Переговоры по Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.

8 декабря Владимир Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.