Пограничники Польши сообщили о подкопе на границе с Белоруссией

По данным ведомства, более 180 иностранцев нелегально перебрались на польскую территорию, используя этот подкоп, 130 из них уже задержаны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Пограничники Польши обнаружили под заграждением на границе с Белоруссией подкоп длиной 60 метров. Об этом говорится в заявлении на сайте польской Службы охраны границы.

"Сотрудники пограничной службы обнаружили вчера (11 декабря - прим. ТАСС) в окрестностях Наревки на Подлясье еще один подкоп, прорытый под линией польско-белорусской государственной границы", - сообщило ведомство. По его данным, подкоп имел глубину 1,5 м и длину 60 м (50 м на белорусской территории и 10 м на польской). Как утверждает польская погранслужба, более 180 иностранцев нелегально перебрались на польскую территорию, используя этот подкоп, 130 из них уже задержаны.

По данным ведомства, это уже четвертый такой подкоп, обнаруженный на польско-белорусской границе.

В 2022 году польские власти на участке в 180 км прикрыли границу металлическим барьером высотой 5,5 м. Поверху стена увита колючей проволокой. Вдоль всей границы установлены столбы с датчиками движения и всепогодными видеокамерами. В 2024 году проведены работы по модернизации барьера.