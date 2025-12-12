Эрдоган сообщил Путину о готовности принять любые форматы переговоров по Украине

Президент Турции также поддержал идею частичного прекращения огня с отказом от ударов по энергетическим объектам

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

АНКАРА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности Анкары принять переговоры любого формата по Украине, а также поддержал идею частичного прекращения огня с отказом от ударов по объектам энергетики и портам. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера по итогам его встречи с российским президентом в Туркмении.

"Наш президент заявил, что усилия по прекращению украинско-российской войны справедливым и прочным миром имеют большое значение. Он считает, что прогресс может быть достигнут в областях, которые представляют практическую ценность для обеих сторон. Он также сообщил, что ограниченное прекращение огня, касающееся ударов по энергетическим объектам и портам, может быть полезным", - говорится в заявлении канцелярии.

Турецкий лидер также указал, что его страна "внимательно следит за переговорным процессом, направленным на прекращение" конфликта, и сообщил, что "в рамках этого процесса Турция может принять переговоры во всех форматах".