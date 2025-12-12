Депутат Рады Железняк: новым главой МИД Украины может стать первый замминистра Кислица
13:46
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица может стать новым министром иностранных дел. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Новым министром станет Сергей Кислица (он сейчас первый зам). Андрей Сибига поедет послом в Польшу", - написал депутат.
Ранее сообщалось, что на следующей неделе кабмин Украины ожидают кадровые перестановки, с них начнется пленарная неделя Верховной рады - заседания парламента пройдут с 16 по 19 декабря.