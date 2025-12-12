Bild: экс-министр экономики ФРГ Хабек выплатил €12 тыс. по делу о клевете

Деньги поступили трем дрезденским благотворительным организациям

Роберт Хабек © Sean Gallup/ Getty Images

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Бывший вице-канцлер, экс-глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек выплатил штраф в размере €12 тыс. из-за якобы клеветы в отношении политика Сары Вагенкнехт и ее партии BSW ("Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость"). Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, прокуратура Дрездена прекратила расследование в отношении Хабека с одобрения Дрезденского регионального суда в обмен на уплату штрафа в размере €12 тыс. Хабек выполнил условие в установленный срок. Деньги (по €4 тыс.), как указывает Bild, поступили трем дрезденским благотворительным организациям.

"В данном случае прекращение расследования с одобрения суда представлялось целесообразным, поскольку, согласно прецедентному праву Федерального конституционного суда, в свете основополагающего права на свободу выражения мнения, должны быть установлены высокие стандарты для осуждения за преступление, связанное с выражением мнения, в таких случаях", - прокомментировал ситуацию старший прокурор Юрген Шмидт.

Во время мероприятия в Дрездене в августе 2024 года перед выборами в ландтаг (земельный парламент) Саксонии Хабек, по оценке Вагенкнехт и BSW, распространил "неверные по содержанию факты" о партии и ее лидере. В этой связи они подали на него заявление в прокуратуру. Сторона защиты считала, что речь идет о допустимых с точки зрения уголовного права заявлениях, содержащих критику. О каких именно словах идет речь, не уточнялось.

Заявление на Хабека поступило в ноябре 2024 года. 10 июня 2025 года прокуратура Дрездена сообщила, что проводит расследование против Хабека.