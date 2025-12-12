Мерц заявил, что в переговорах по Украине остается "много открытых вопросов"

В то же время канцлер ФРГ подчеркнул, что "важнейшим элементом гарантий безопасности, которые обсуждаются уже несколько недель, является постоянное укрепление украинской армии"

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в текущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине остается "много открытых вопросов", и отметил, что пытается привлечь к обсуждениям США и Украину.

"В эти дни переговоры ведутся очень интенсивно", - заявил Мерц в Гейдельберге. Его слова приводит агентство DPA. "Мы пытаемся включить в переговоры, которые мы ведем между собой, правительство США, а также правительство Украины", - отметил он, добавив, что привлечь к обсуждениям пытаются и Владимира Зеленского.

В то же время Мерц подчеркнул, что "важнейшим элементом гарантий безопасности, которые обсуждаются уже несколько недель, является постоянное укрепление украинской армии". "Мы готовы внести свой вклад в это. Потребуется также вклад американцев", - констатировал он. Вопрос о том, как и в каких деталях это будет интегрировано в общую концепцию, по словам канцлера ФРГ, остается открытым.

"Поэтому остается много открытых вопросов, и все они являются предметом текущих переговоров", - сказал Мерц. "Мы знаем, что не сможем защитить Украину в долгосрочной перспективе без гарантий безопасности", - утверждал он. При этом Мерц не стал комментировать возможность проведения в Берлине встречи по Украине в начале следующей недели.

11 декабря Мерц выразил надежду на то, что переговоры с официальными лицами США по вопросу урегулирования конфликта на Украине продолжатся в предстоящие выходные. В свою очередь 12 декабря газета Bild сообщила, что Зеленский прибудет в Берлин 15 декабря для встречи Мерцем, также планируются переговоры в формате "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция) по урегулированию на Украине.

Переговоры по Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве. 8 декабря Владимир Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.