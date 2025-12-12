В Литве за три недели перехватили 42 метеозонда контрабандистов

Запущенные с территории Белоруссии устройства несли на себе 86 тыс. пачек сигарет, сообщил генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 12 декабря. /ТАСС/. Более 40 запущенных с территории Белоруссии метеорологических зондов с более чем 85 тыс. пачек контрабандных сигарет перехватили за три недели координированной операции сотрудники правоохраны Литвы. Об этом сообщил журналистам генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас.

"Во время рейдов, которые в пограничных районах с 24 ноября координированно осуществляли сотрудники полиции, военной полиции, таможни, пограничной охраны, были перехвачены 42 метеозонда контрабандистов с грузом 86 тыс. пачек сигарет", - сказал он.

Примерно половина всех перехватов и задержаний пришлась на неделю с 1 по 7 декабря. Были перехвачены 42 тыс. пачек сигарет с 21 метеозондом. В ходе рейдов задержаны восемь человек, которые пришли забрать незаконный груз.

Литва с начала 2025 года зафиксировала более 600 случаев нарушения границы воздушными шарами с контрабандными сигаретами, которые запускались с территории Белоруссии, и примерно 200 инцидентов с беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным МВД, эти инциденты привели из-за угрозы безопасности гражданской авиации к закрытию аэропортов, что затронуло более 320 авиарейсов и почти 50 тыс. пассажиров.