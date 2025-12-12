Глава полиции Лондона назвал ложью высказывания Трампа о повышенной преступности

Марк Роули заявил, что в столице Британии уровень убийств ниже, чем в любом американском штате

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Уровень убийств в Лондоне ниже, чем в любом американском штате, поэтому высказывания президента США Дональда Трампа о повышенной преступности в британской столице не имеют под собой оснований. Об этом заявил руководитель Скотленд-Ярда Марк Роули в интервью радиостанции LBC.

"Нет никаких зон, куда не заходят полицейские. Это полная ложь. Тот факт, что кто-то в Америке может предположить, что в Великобритании процветает насилие, сильно забавляет меня. Уровень убийств в Лондоне ниже, чем в любом отдельном американском штате. Он ниже, чем во всех крупных городах", - сказал он.

Роули добавил, что уровень убийств в Нью-Йорке в "три или четыре раза выше, чем в Лондоне на душу населения". "Уровень убийств в Лондоне ниже, чем в Торонто, Париже, Брюсселе, Берлине. Это безопасный город. Я не собираюсь делать вид, что он превосходен. Гордые лондонцы должны бороться с трендом критики Лондона, который раскручивается по политическим причинам", - заявил Роули.

Трамп неоднократно критиковал власти Лондона, включая мэра Садика Хана, за то, что в городе наблюдается повышенный уровень преступности. В частности, он утверждал, что в британской столице есть этнические анклавы, куда не заходит полиция.