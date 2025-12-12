ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреСанкции в отношении России

Швейцария присоединилась к 19-му пакету санкций ЕС против России

Меры вступают в силу 13 декабря
Редакция сайта ТАСС
15:01
обновлено 15:10
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 12 декабря. /ТАСС/. Федеральный совет (правительство) Швейцарии присоединился к 19-му пакету антироссийских санкций Евросоюза. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"12 декабря 2025 года Федеральный совет расширил списки санкций в отношении России и Беларуси. Таким образом, Швейцария ввела различные изменения, которые ЕС принял в рамках 19-го пакета санкций", - указывается в тексте. Меры вступают в силу 13 декабря 2025 года. 

РоссияШвейцарияСанкции в отношении России