Швейцария присоединилась к 19-му пакету санкций ЕС против России

Меры вступают в силу 13 декабря

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 12 декабря. /ТАСС/. Федеральный совет (правительство) Швейцарии присоединился к 19-му пакету антироссийских санкций Евросоюза. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"12 декабря 2025 года Федеральный совет расширил списки санкций в отношении России и Беларуси. Таким образом, Швейцария ввела различные изменения, которые ЕС принял в рамках 19-го пакета санкций", - указывается в тексте. Меры вступают в силу 13 декабря 2025 года.