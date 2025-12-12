ЛАГ обсуждает с РФ подготовку к российско-арабскому саммиту

Он может пройти в 2026 году, заявил глава представительства Лиги арабских государств в России Валид Хамид Шилтаг

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) ведет с РФ подготовку к первому в истории российско-арабскому саммиту. Об этом заявил глава представительства ЛАГ в РФ Валид Хамид Шилтаг.

По словам дипломата, российско-арабский саммит может пройти в следующем году. "Сейчас подготовка идет между Лигой арабских государств и арабскими странами с Российской Федерацией. Переговоры идут по подготовке саммита", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам ХХ Международного кинофестиваля "Победили вместе" имени Владимира Меньшова и награждению его участников.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил журналистам, что Москва работает над подготовкой российско-арабского саммита. Вершинин подчеркнул, что для его организации потребуется большая подготовительная работа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Москве не намерены откладывать саммит "в долгий ящик".