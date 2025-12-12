Правительство ФРГ подтвердило встречу Мерца с Зеленским 15 декабря

Переговоры по Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Владимиром Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, затем к обсуждениям присоединится ряд лидеров ЕС и НАТО. Об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"Канцлер ФРГ Фридрих Мерц примет <...> Владимира Зеленского в понедельник для проведения германо-украинских экономических переговоров и обмена мнениями о ходе мирных переговоров на Украине. Вечером к обсуждениям присоединятся многочисленные главы европейских государств и правительств, а также лидеры ЕС и НАТО", - отметил Корнелиус.

Ранее газета Bild сообщила, что Зеленский прибудет в Берлин 15 декабря для встречи с Мерцем, также планируются переговоры в формате "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция) по урегулированию на Украине.

Переговоры по Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.

8 декабря Владимир Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.