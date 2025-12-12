DM: Карл III записал обращение к нации с рассказом о своей борьбе с раком

Видеообращение британского монарха покажут в эфире телеканала Channel 4 в 23:00 мск

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III публично рассказал о своем опыте борьбы с раком в рамках благотворительной акции "Борись против рака 2025". Об этом сообщила газета The Daily Mail.

По ее информации, видеообращение британского монарха будет показано в эфире телеканала Channel 4 в 20:00 по местному времени (23:00 мск). Ожидается, что он подчеркнет значимость ранней диагностики заболевания и расскажет о деталях своего диагноза.

Обращение короля было записано в конце ноября в Утренней гостиной его лондонской резиденции Кларенс-хаус. Отмечается, что традиционно члены королевской семьи сохраняли конфиденциальность в медицинских вопросах.

26 января 2024 года король Карл III был прооперирован в плановом порядке в связи с увеличенной простатой. Во время этой процедуры у него был диагностирован рак, о чем Букингемский дворец сообщил в начале февраля. Король отошел от исполнения публичных обязанностей и проходит курс лечения.