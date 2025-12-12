Премьеры Британии и Бельгии заявили о переломном моменте для Украины

Стармер и де Вевер высказались за сохранение давления на Россию и укрепление положения Киева

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Великобритания и Бельгия считают нынешний момент переломным для будущего Украины и продолжат работать над вопросом конфискации активов России. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы правительства Соединенного Королевства Кира Стармера по итогам его переговоров в Лондоне с бельгийским коллегой Бартом де Вевером.

"Относительно Украины они обсудили последние мирные переговоры и сошлись во мнении, что они прошли в переломный момент для будущего Украины", - заметили на Даунинг-стрит. Лидеры высказались за сохранение давления на Россию и укрепление положения Киева, в чем Лондон и Брюссель видят "единственный путь к достижению справедливого и долгосрочного мира".

Стармер и де Вевер также обсудили тему экспроприации российских активов, против которой последовательно выступают бельгийские власти. "Они обсудили продолжающуюся вместе с европейскими партнерами работу по решению финансовых потребностей Украины, в том числе путем использования объема российских суверенных активов. Они договорились продолжать тесно работать сообща для достижения прогресса в этом сложном вопросе", - отмечается в заявлении канцелярии Стармера.

Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации 210 млрд евро российских активов, из которых 185 млрд евро блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия сопротивляется этому решению, требуя от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они компенсируют финансовые потери королевства от ответных мер России.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.