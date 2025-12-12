МИД Кубы: США мешают Венесуэле торговать нефтью

В кубинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что американская сторона захватом нефтяного танкера нарушает право венесуэльцев реализовывать свои природные ресурсы

ГАВАНА, 12 декабря. /ТАСС/. Захват военными США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы нарушает право этой страны торговать своими природными ресурсами, в том числе поставлять углеводороды на Кубу. Об этом заявило министерство иностранных дел карибской республики.

"Этот шаг является частью эскалации, предпринимаемой Соединенными Штатами для предотвращения реализации законного права Венесуэлы на свободное использование и торговлю своими природными ресурсами с другими странами, включая поставки углеводородов на Кубу", - отмечается в заявлении.

В МИД Кубы подчеркнули, что "этот акт пиратства и морского терроризма представляет собой серьезное нарушение международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву и Конвенцию о пресечении незаконных актов, направленных против безопасности морского судоходства". "Правительство Соединенных Штатов несет ответственность за совершение этих преступлений, которые наносят вред международному сообществу в целом", - заявил кубинский МИД.

Отмечается также, что во время первого президентского срока Дональда Трампа "были приняты меры по препятствованию свободной торговле венесуэльскими нефтяными ресурсами", а суда, перевозившие топливо на Кубу, "подвергались нападениям". "Эта ситуация сохраняется и сейчас усугубляется применением военной силы в попытке установить господство США над нашей Америкой", - подчеркивается в заявлении. В нем отмечается также, что такие действия "негативно сказываются на Кубе и усиливают политику США максимального давления и экономического удушения", что оказывает прямое воздействие на кубинскую энергетическую систему и жизнь народа карибской республики.

"Этот вопиющий акт применения дополнения Трампа к доктрине Монро нарушает провозглашение Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира и требует всеобщего осуждения", - подчеркнули в МИД Кубы.