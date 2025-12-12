Карл III уменьшит интенсивность раковой терапии

Король Великобритании рассказал, что медицинский график будет сокращен благодаря раннему диагностированию, эффективному лечению и строгому соблюдению предписаний врачей

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III сообщил, что его борьба с раком была успешной, поэтому с 2026 года он уменьшит интенсивность терапии.

"Я могу поделиться с вами хорошей новостью, что благодаря раннему диагностированию, эффективному лечению и строгому соблюдению предписаний врачей, мой график лечения может быть уменьшен в следующем году", - рассказал он в записанном видеообращении, которое было показано в эфире телеканала Channel 4.

"Эта веха - личное благословение и свидетельство поразительных достижений, которых удалось добиться в лечении рака за последние годы, свидетельство, которое, я надеюсь, сможет дать надежду тем 50% из нас, кто столкнется с этим заболеванием в какой-то момент своей жизни", - сказал Карл III, выступая в рамках благотворительной акции "Борись против рака".

В канцелярии главы государства пояснили, что "Его Величество исключительно хорошо реагирует на лечение, и его врачи рекомендуют, чтобы дальнейшие меры теперь перешли в профилактическую фазу". "Это состояние будет постоянно контролироваться и пересматриваться, чтобы обеспечить его дальнейшее выздоровление и сделать это приоритетом", - добавили в Букингемском дворце. Как замечает газета The Times, это означает, Карл III находится в ремиссии, но полностью рак не поборол.

26 января 2024 года король Карл III был прооперирован в плановом порядке в связи с увеличенной простатой. Во время этой процедуры у него был диагностирован рак, о чем Букингемский дворец сообщил в начале февраля. Со временем король вернулся к исполнению своих публичных обязанностей.