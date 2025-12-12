Эксперт Гонсалес: Трамп не будет диктовать Европе, как строить отношения с РФ

Американский политический обозреватель отметил, что, судя по тексту новой Стратегии национальной безопасности США, Брюсселю придется выстраивать отношения с Москвой без безусловной поддержки Вашингтона

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Новая Стратегия национальной безопасности (СНБ) США демонстрирует смену курса Вашингтона, который отказывается диктовать Европе, какой ей проводить курс в отношении России, с которой американский президент Дональд Трамп намерен выстраивать конструктивное взаимодействие. Такое мнение высказал ТАСС американский политический обозреватель и соведущий ток-шоу Russia Up Close Эдди Гонсалес.

По его словам, отличительной чертой новой стратегии становится то, о чем уже давно говорят многие европейцы: "простые люди жаждут завершения конфликта [на Украине], в то время как их правительства движутся в прямо противоположном направлении". "Вашингтон, судя по всему, признает этот разрыв и открыто критикует европейских союзников в вопросах миграции, политического курса и более широкой культурной повестки", - добавил он.

Гонсалес отметил, что недавний визит в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера "вписывается в эту тенденцию". "Сам факт их присутствия указывает на то, что дипломатия - по крайней мере за кулисами - вновь стала рассматриваться как действенный инструмент. Также примечательно, что в новой Стратегии национальной безопасности США Россия прямо не обозначена как "угроза безопасности", в отличие от предыдущих документов. Это может свидетельствовать о том, что американо-российские отношения вступили в более прагматичную фазу взаимного понимания", - считает блогер.

"Новая СНБ знаменует собой решительный отход от прежних подходов, представляя разрешение украинского конфликта и восстановление "стратегической стабильности в отношениях с Россией" в качестве одного из ключевых интересов Соединенных Штатов", - подчеркнул Гонсалес.

"Эта стратегия ясно дает понять, что внешнюю политику вновь определяет Трамп. Брюсселю и другим европейским столицам теперь предстоит самостоятельно отстаивать свои интересы в отношениях с Россией, поскольку США меняют свою позицию по этому вопросу", - отметил эксперт.

По его словам, "Трамп твердо убежден, что стабильность в отношениях с Россией служит долгосрочным интересам Америки, и он дает понять европейцам: отныне им предстоит самим выстраивать отношения с Москвой, не рассчитывая на безусловную поддержку Вашингтона".