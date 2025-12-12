Германия призвала Израиль прекратить строительство поселений на Западном берегу

Правительство ФРГ отвергло как формальную, так и фактическую аннексию территорий, вызванную расширением поселений

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство Германии призвало Израиль незамедлительно прекратить строительство поселений на Западном берегу реки Иордан и категорически отвергло как формальную, так и фактическую аннексию, вызванную расширением поселений. Об этом журналистам сообщил представитель МИД ФРГ.

"Комитет по планированию израильской гражданской администрации в среду принял решение одобрить строительство более 750 новых жилых единиц в израильских поселениях на Западном берегу [реки Иордан]. Правительство Германии категорически отвергает это решение", - отметил представитель МИД ФРГ. При этом он подчеркнул, что "почти 30 тыс. новых жилых единиц в поселениях были одобрены в течение 2025 года, что представляет собой новый рекордный показатель и, следовательно, вызывает серьезную озабоченность".

"Строительство поселений не только нарушает международное право и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, но и препятствует достижению переговорного решения урегулирования конфликта на основе двух государств и прекращению израильской оккупации Западного берега, чего также требует Международный суд", - констатировал представитель внешнеполитического ведомства Германии.

"Правительство Германии призывает правительство Израиля немедленно прекратить строительство поселений и категорически отвергает как формальную, так и фактическую аннексию, вызванную расширением поселений и другими мерами", - утверждал он. "Изменения границ от 04.06.1967 года правительство ФРГ признает только в той мере, в какой они согласованы конфликтующими сторонами", - резюмировал представитель МИД Германии.

22 октября парламент Израиля утвердил в предварительном чтении два законопроекта о распространении израильского суверенитета на поселения на Западном берегу реки Иордан. 23 июля Кнессет принял декларацию с соответствующим призывом к правительству Израиля. Тогда 71 из 120 депутатов проголосовал за декларативную резолюцию, 13 высказались против.