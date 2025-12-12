Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Редакция сайта ТАСС
22:33
обновлено 22:42
ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении большого прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта.
Читайте также
Картина по итогам переговоров в Москве: на что готовы стороны
"Мы много сделали, остановили восемь войн. <...> Остается еще одна, я думал она будет самой простой [с точки зрения урегулирования] <...>, это Россия и Украина. Но мы достигли большого прогресса", - сказал он на церемонии присуждения почетных медалей олимпийским чемпионам 1980 года в составе сборной Соединенных Штатов по хоккею.