Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Президент США признался, что считал украинский кризис "самым простым" с точки зрения разрешения

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении большого прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта.

"Мы много сделали, остановили восемь войн. <...> Остается еще одна, я думал она будет самой простой [с точки зрения урегулирования] <...>, это Россия и Украина. Но мы достигли большого прогресса", - сказал он на церемонии присуждения почетных медалей олимпийским чемпионам 1980 года в составе сборной Соединенных Штатов по хоккею.