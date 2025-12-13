ВС США отказались комментировать сообщения о переброске F-35 в Карибский бассейн

Южное командование не раскрывает детали о конкретных операциях или маршрутах, говорится в заявлении военнослужащих

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Южное командование ВС США в ответ на запрос ТАСС не стало комментировать сообщения о планируемой переброске истребителей F-35 в Карибский бассейн.

"По соображениям оперативной безопасности мы не раскрываем подробности и не комментируем перемещение и действия американских самолетов, а также не сообщаем детали о конкретных операциях или маршрутах", - говорится в заявлении командования.

Ранее портал The War Zone со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон намерен направить истребители F-35 из состава национальной гвардии Вермонта для участия в операции "Южное копье" (Southern spear) по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями. По предположению неназванного американского чиновника, истребители могут перебросить на бывшую военно-морскую базу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико.

12 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начинает бороться с контрабандой наркотиков из Латинской Америки на суше. Американский лидер отметил, что наземные удары не обязательно будут наноситься по территории Венесуэлы. По его словам, целью будут "люди, которые завозят наркотики" в США.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США с целью завладеть крупнейшими в мире разведанными залежами нефти. Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.