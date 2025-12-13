В Белоруссии продлили срок передачи компаний под внешнее управление

Поправки в законодательство утвердил президент республики Александр Лукашенко

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Белоруссии приняли решение продлить до конца 2028 года возможность передачи под внешнее управление тех коммерческих организаций, собственниками которых являются иностранные граждане. Соответствующие поправки в законодательство утвердил президент республики Александр Лукашенко.

В первоначальной версии закона "О вопросах передачи под временное внешнее управление", который был подписан главой государства в январе 2023 года, говорилось, что "юридические лица Республики Беларусь - коммерческие организации, собственниками имущества которых являются лица из иностранных государств, могут быть переданы под временное внешнее управление по решениям областных, Минского городского исполнительных комитетов". Срок действия документа ограничивался 31 декабря 2025 года.

На национальном правовом портале опубликован закон, который вносит изменения в прежний вариант документа. В частности, срок его действия продлен до 31 декабря 2028 года.

Принятие данного закона в 2023 году было обусловлено необходимостью противостоять западным санкциям и снизить ущерб от ухода зарубежных коммерческих организаций с рынка Белоруссии.