Финский политик Мема призвал вернуться к диалогу с Россией
Редакция сайта ТАСС
08:46
СТОКГОЛЬМ, 13 декабря. /ТАСС/. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал к восстановлению диалога с Россией. Об этом говорится в его сообщении в X.
"Россия - не наш враг. Администрация США при президенте Трампе ясно и громко заявила об этом. Наш враг - Европейский союз, работающий против народа. Я не подстрекатель к войне в Европе. Мы должны отменить опасный план ЕС по перевооружению, мы должны избежать войны против России, восстановить диалог", - написал он. Мема добавил, что при необходимости готов посетить Москву и повторить слова Трампа о мире.
Ранее политик заявлял, что ЕС проводит милитаризацию ради оправдания провальной политики в отношении Украины.