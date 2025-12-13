Финский политик Мема призвал вернуться к диалогу с Россией

Необходимо отменить план ЕС по перевооружению, подчеркнул член партии "Альянс свободы"

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 13 декабря. /ТАСС/. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал к восстановлению диалога с Россией. Об этом говорится в его сообщении в X.

"Россия - не наш враг. Администрация США при президенте Трампе ясно и громко заявила об этом. Наш враг - Европейский союз, работающий против народа. Я не подстрекатель к войне в Европе. Мы должны отменить опасный план ЕС по перевооружению, мы должны избежать войны против России, восстановить диалог", - написал он. Мема добавил, что при необходимости готов посетить Москву и повторить слова Трампа о мире.

Ранее политик заявлял, что ЕС проводит милитаризацию ради оправдания провальной политики в отношении Украины.