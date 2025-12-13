Bild: Трамп оказывает сильное давление на Зеленского

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп оказывает сильное давление на Владимира Зеленского, чтобы подтолкнуть его пойти на уступки в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, переговоры по Украине "ведутся интенсивнее, чем когда-либо" с февраля 2022 года. Стратегия президента США, как подчеркивает Bild, "может заключаться в использовании внутреннего политического ослабления" Зеленского после коррупционного скандала.

Одним из самых чувствительных вопросов, как указывает газета, остается Донбасс. К другим вопросам обсуждения относятся гарантии безопасности для Украины, восстановление городов и потенциальное использование замороженных российских активов. Рождество (25 декабря) теперь может стать новым крайним сроком, желательным Трампу, считает Bild. Что касается вопроса замороженных российских активов, то, по имеющимся данным, ЕС и США расходятся во мнениях по этому поводу, резюмирует газета.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведет в эти выходные в Берлине встречи с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским. По их сведениям, он встретится с переговорщиками из Великобритании, Германии и Франции в воскресенье и понедельник. Решение направить в Берлин Уиткоффа свидетельствует о стремлении американской администрации преодолеть разногласия между Вашингтоном и Киевом в том, что касается условий мирной сделки, считает газета.

Переговоры по Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. Позднее Трамп заявил, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.

8 декабря Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.